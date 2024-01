Natuurpunt demande de réaménager les environs de la Dendre

Les soucis d'inondations constatés ces derniers jours dans la vallée de la Dendre prouvent que la zone a besoin de plus d'espace pour absorber l'eau, estime l'association de protection de l'environnement Natuurpunt. Certaines "erreurs historiques" doivent être corrigées, juge-t-elle.

Pour l'organisation, plusieurs bâtiments et ruelles qui se trouvent en zone inondable doivent disparaître. Elle plaide depuis longue date pour travailler avec les atouts de la nature et de la rivière afin d'accorder plus d'espace à l'eau. Natuurpunt critique notamment la "mentalité totalement dépassée" du gestionnaire du cours d'eau, Vlaamse Waterweg, qui mise sur un écoulement rapide de l'eau.

L'association appelle le gouvernement flamand à adopter en procédure accélérée la décision de principe sur le projet d'"Espace pour l'eau (Ruimte voor water) à l'aide d'un plan d'implémentation qui soit approuvé encore sous cette législature. Elle demande de libérer les budgets nécessaires à la construction d'infrastructures, comme l'aménagement de talus autour des zones résidentielles et de berges surélevées dans les centres-villes. Des mesures de protection locales pour les centres résidentiels historiques et le retour de zones inondables naturelles dans l'espace public figurent au cœur de ce projet.