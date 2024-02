A Noirmoutier, une lutte coûteuse et "permanente" contre le risque de submersion

Avec les deux-tiers de son territoire sous le niveau des plus hautes eaux, Noirmoutier est en "lutte permanente" contre un risque de submersion marine accentué par le changement climatique. L'île révise aujourd'hui son plan de prévention et enchaîne les investissements.

"Les digues ont été construites à l'origine pour gagner du terrain sur la mer. Elles servent surtout maintenant à protéger les habitations de tempêtes plus fortes, plus fréquentes", explique à l'AFP Fabien Gaborit, président de la communauté de communes.

"Sur l'île, il y a la défense contre les problématiques d'érosion du cordon dunaire à l'ouest et de submersion des zones basses à l'est. C'est une lutte permanente qui nécessite des systèmes de plus en plus puissants", explique Marc Robin, responsable scientifique de l'Observatoire régional des risques côtiers des Pays-de la Loire.

- "Prise de conscience" -

Des portes anti-submersion de cinq mètres de haut seront bientôt installées dans la commune de Noirmoutier-en-l'île, à l'entrée de trois canaux qui relient l'océan aux marais salants, pour protéger le centre-ville en cas de montée des eaux.