"Nous continuerons à nous battre pour une sortie totale des énergies fossiles"

"Nous continuerons à nous battre pour une sortie intelligente, obligatoire et totale des combustibles fossiles", a réagi le jeune Belge Simon Sterck, qui a participé à la COP28 de Dubaï au sein de la délégation belge comme représentant de la jeunesse et du Vlaamse Jeugdraad.

Le jeune homme de 18 ans se dit "soulagé" que le texte finalement approuvé ce mercredi, au terme de longues heures d'âpres négociations, soit "plus ambitieux" que le précédent texte mis sur la table par la présidence émiratie de la COP28. "Cela prouve la force des jeunes et de la société civile. Nous avons pu renforcer la voix de la science en menant des actions jusqu'à la fin et en dialoguant avec les négociateurs", poursuit Simon Sterck, pour qui "le lobby pétrolier n'a finalement pas gagné à Dubaï mais bien l'humanité, même si cette victoire n'est pas non plus extraordinaire."

"Il ne faut pas négliger l'importance des COP, cela reste un moment d'accélération de la politique climatique. Nous avançons mais avec de bien trop petits pas", conclut le jeune homme.