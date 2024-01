Nouvelle arrestation pour les meurtres en Amazonie d'un journaliste britannique

La police fédérale du Brésil a annoncé jeudi l'arrestation d'un complice présumé dans l'enquête sur les meurtres du journaliste britannique Dom Phillips et du spécialiste brésilien des questions indigènes Bruno Pereira en Amazonie en 2022.

Un homme soupçonné d'avoir fourni des renseignements au commanditaire de ce double meurtre a été interpellé à Tabatinga, une localité du vaste Etat de l'Amazonas, dans le nord du pays, est-il indiqué dans un communiqué.

Le journaliste âgé de 57 ans et l'expert de 41 ans ont disparu le 5 juin 2022 dans la vallée de Javari, dans une réserve indigène du nord du Brésil, près des frontières avec la Colombie et le Pérou, où opèrent des trafiquants de drogue, des chercheurs d'or illégaux et des braconniers.