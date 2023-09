Opération de nettoyage pour les terminaux à conteneurs du port d'Anvers

Pendant près de dix jours, des équipes des terminaux nettoieront les déchets sauvages présents au Parc Spoor Noord, à la réserve naturelle du Galgeschoor et sur la Sint-Antoniusweg. Des zones de Zeebrugge seront également remises à neuf.

"Nous ne nous contentons pas de petites actions comme celle d'aujourd'hui", a déclaré le CEO de PSA, Cameron Thorpe. "On se concentre également et principalement sur la réduction de nos déchets résiduels et des émissions de gaz à effet de serre, car c'est là que les progrès les plus importants peuvent être réalisés."