Oxfam demande au futur gouvernement de prioriser la lutte contre les inégalités

"Le futur gouvernement doit prendre des mesures fortes et ambitieuses pour lutter efficacement contre les inégalités", plaide dimanche Oxfam dans une réaction aux résultats (encore partiels) des élections. Selon l'ONG, les votes des Belges montrent un besoin de changement et celui-ci doit avant tout être systémique.

Trois points clés sont mis en exergue par Oxfam. D'abord, une plus grande justice fiscale: l'ONG demande aux futurs dirigeants belges de mettre en place un impôt sur la fortune ou une taxation plus égalitaire du patrimoine et des capitaux. "Quand les plus fortunés ne payent pas leur juste part d'impôt, ce sont des ressources considérables qui manquent aux budgets des États pour financer les écoles, les hôpitaux, la protection sociale et les transports.", explique Oxfam dans un communiqué.

L'organisation demande ensuite la fixation d'un "objectif légal de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 61% en 2030". "La Belgique est le deuxième pays d'Europe et le neuvième pays du monde où les émissions par habitant sont les plus élevées", justifie-t-elle.