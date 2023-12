Par rapport à 2005, les émissions de gaz à effet de serre à Anvers ont diminué de 29%

Cependant, la réduction est loin d'être uniformément répartie entre tous les acteurs. Les ménages, grâce à une moindre consommation d'énergie et de combustibles fossiles, ont enregistré la plus forte réduction (-43,4%). Par contre, le secteur des transports ne parvient pas à réduire ses émissions. Le trafic routier aurait même augmenté de 5%.

L'inventaire couvre les émissions de gaz à effet de serre, comprenant le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, sur l'ensemble du territoire anversois, à l'exception du port. Il inclut les ménages, les commerces, les services, les transports, l'industrie et la production d'énergie. En 2021, les émissions totales de gaz à effet de serre s'élevaient à 2.513 kilotonnes, soit 1.034 kilotonnes de moins qu'en 2005.

L'échevin de l'Environnement Tom Meeuws (Vooruit) qualifie toutefois les résultats de "très encourageants" et affirme que la Ville poursuivra ses efforts, notamment concernant le déploiement d'un réseau de chaleur urbain. "Faciliter et stimuler la production locale d'énergie solaire et éolienne, promouvoir les transports publics, les voitures et vélos partagés, ainsi que l'électrification et la durabilité des moyens de transport et du parc automobile font partie des mesures prises par Anvers."

Groen, dans l'opposition, est moins positif. "Les ménages se portent très bien", a noté la cheffe du groupe au conseil communal, Ilse van Dienderen. "Cependant, nous sommes préoccupés par les émissions causées par les transports. La politique favorable à la voiture nous met en difficulté pour atteindre les objectifs climatiques."

À Bruxelles, la zone de basses émissions (LEZ) a permis de diminuer les concentrations de polluants de l'ordre de 30% depuis 2018.