Pas-de-Calais: la décrue en cours sera lente dans certains secteurs

La décrue se poursuit samedi dans le Pas-de-Calais, frappé par un deuxième épisode de crues records en deux mois, mais la baisse des niveaux dans certains secteurs va nécessiter plusieurs jours, selon Vigicrues et l'organisme chargé des canaux et fossés.

Onze écoles, un collège et un lycée du département resteront fermés lundi pour la rentrée des classes après les vacances de Noël.

Certains élèves pourront être accueillis dans d'autres établissements, d'autres auront un enseignement en distanciel.

Parmi les secteurs les plus touchés, autour de Saint-Omer et à l'ouest de Calais, "ceux à forte inertie de par leur taille et les volumes d'eau accumulés" devront "sans doute attendre le milieu de la semaine prochaine pour voir des effets significatifs", écrit samedi matin l'organisme intercommunal chargé des wateringues, les fossés et canaux drainant cette zone très humide.