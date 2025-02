"Pas hyper sympa s'il nous tombe dessus": que peut-on faire pour éviter la collision entre un astéroïde et la Terre? 

"Ce qu'on sait globalement, c'est qu'il va passer à l'intérieur de l'orbite lunaire. Ce n'est pas le premier, ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des choses qui passent là", explique Yaël Nazé, astrophysicienne au Fonds de la recherche scientifique (FNRS). Cette dernière se veut rassurante, nous sommes loin du scénario de l'extinction des dinosaures : "Là, c'était un objet qui faisait quand même plusieurs kilomètres en taille. Ici, on est dans quelques dizaines de mètres, c'est beaucoup plus petit".

Ce n'est pas non plus une catastrophe planétaire

Il s'agirait, dans ce cas-ci, d'une catastrophe "locale", "sachant qu'il peut tomber n'importe où sur Terre. C'est-à-dire que, bon, certes, s'il tombe sur une ville, ça détruit la ville, mais s'il tombe dans la mer, s'il tombe dans une forêt, dans un désert, forcément, ça fait beaucoup moins de dégâts. (...) Ce n'est pas hyper sympa s'il nous tombe dessus. Maintenant, ce n'est pas non plus une catastrophe planétaire".

Déplacer la trajectoire de l'astéroïde, une possibilité ?

Yaël Nazé l'affirme : "Ça fonctionne, on l'a testé". Il s'agirait de la solution "la plus simple" : "On fait un impact et alors, tout simplement, l'astéroïde bouge un petit peu. Une fois qu'il bouge un petit peu, il rate la Terre. Il ne faut pas grand-chose, finalement", explique-t-elle.

D'autres méthodes existent également, comme le fait de changer la couleur de l'astéroïde ou d'envoyer des rayons laser. "Les techniques existent, donc théoriquement, si on se rend compte en 2028 - avec précision - que l'astéroïde risque de tomber sur la Terre, on aura le temps de réagir", rassure l'astrophysicienne.

À découvrir également dans ce vidéocast :

- Le recensement des astéroïdes et de leurs trajectoires

- Les conséquences d'un éventuel impact d'astéroïdes

- Les différences entre météorites, astéroïdes et comètes