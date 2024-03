Pétrole: les majors très loin des objectifs de l'accord climat de Paris

"Nos résultats montrent que l'industrie est très en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire pour s'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris", déplorent les auteurs.

La compagnie créditée de la meilleure note, la britannique BP, est notée "D" (les notes pouvant aller de A à H), grâce à "son ambition de réduire sa production d'ici 2030". BP a toutefois revu à la baisse ses objectifs l'an dernier, tablant désormais sur une diminution de 25% par rapport à 2019 contre 40% auparavant.

Derrière, six compagnies reçoivent la note "E": toutes les majors européennes (Equinor, Repsol, Eni, Shell et TotalEnergies) et l'américaine Chesapeake. Cette dernière, ainsi que d'autres compagnies américaines moins bien classées globalement, n'ont pas entériné de projets récemment et ont en conséquence obtenu la note maximale de 4 pour ce critère.