PFAS: les eaux souterraines et de surface doivent être contrôlées

Le Parlement européen a réclamé mardi que des paramètres spécifiques "PFAS" soient ajoutés aux listes de polluants des eaux souterraines et des eaux de surface.

Pour les élus, qui adoptaient leur position de négociation en la matière avant les négociations avec les États membres, un sous-ensemble de PFAS spécifiques (substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de "polluants éternels") ainsi que le total PFAS (le paramètre qui inclut la totalité des PFAS avec une concentration maximale) doivent être ajoutés aux listes de polluants des eaux souterraines et des eaux de surface.

Plusieurs autres substances, notamment les micro-plastiques et les micro-organismes résistants aux antibiotiques, devraient également être ajoutés à ces listes dès que des méthodes de surveillance appropriées auront été identifiées, ajoutent les eurodéputés, dans leur rapport adopté par 495 voix contre 12 (124 abstentions).