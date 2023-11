Pire déforestation dans la savane brésilienne depuis 2015

La déforestation dans le Cerrado, la savane brésilienne, a atteint son ampleur la plus élevée depuis 2015. Entre août 2022 et juillet 2023, 11.011 km2 de végétation y ont été détruites, une superficie en hausse de 3% sur un an, a annoncé mercredi le ministère brésilien de l'Environnement, à la veille de l'ouverture de la COP28 à Dubaï.