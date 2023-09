Planification écologique: les chefs de partis à Matignon, les annonces attendront

Accélérer sur la voiture électrique, rénover les logements, freiner sur les chaudières au gaz... : après plusieurs mois d'atermoiements, Elisabeth Borne reçoit lundi à Matignon les chefs de partis politiques pour "partager la feuille de route" de la "planification écologique" jusqu'en 2030.

Fixé à 10H30, ce rendez-vous à huis clos permettra de débattre des solutions pour une transition écologique "juste" et non "punitive", explique-t-on à Matignon. Les principales annonces attendront et devraient être réservées à une prise de parole d'Emmanuel Macron, aux contours encore flous, la "semaine prochaine".