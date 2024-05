Polémique au Brésil autour d'un projet de "privatisation" des plages

Au Brésil, connu pour ses vastes étendues de plages paradisiaques, un projet de révision constitutionnelle qui pourrait aboutir à la gestion privée et à la dénaturation de certaines zones littorales suscite une vive polémique.

Le plus grand pays d'Amérique Latine est doté d'environ 7.500 km de côtes et la législation stipule que les plages appartiennent au gouvernement fédéral et son gérées par la Marine.

Mais un projet visant à changer ces règles inscrites dans la Constitution avance progressivement au Parlement, porté par Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui n'a jamais caché son rêve d'un "Cancun brésilien", en référence au pôle touristique mexicain et ses grands complexes hôteliers en béton conçus pour le tourisme de masse.