Portugal: l'île de Madère en proie aux incendies

Une soixantaine de pompiers et secouristes ont été dépêchés vendredi depuis Lisbonne pour aider leurs collègues de Madère à venir à bout de feux de forêt et de broussailles faisant rage sur cette île portugaise, a annoncé le service national de protection civile.

"Nous savons que la nuit a été compliquée et difficile. Les incendies sont toujours actifs", a déclaré vendredi matin la secrétaire d'État à la Protection civile, Patricia Gaspar, alors qu'un contingent de 56 pompiers, six éléments du commandement des services de secours et quatre urgentistes, s'apprêtait à s'envoler vers Madère, une importante destination touristique située au large du Maroc.

Mercredi soir, plus d'une centaine de touristes avaient été temporairement évacués de leur hôtel. Et, jeudi, 13 autres vacanciers ont dû être secourus alors qu'ils faisaient une randonnée sur les hauteurs de l'île.