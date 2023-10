Possible fuite des noms des Nobel de chimie, selon des médias

Le prix de chimie 2023 serait décerné à trois chercheurs basés aux Etats-Unis: Moungi Bawendi, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus de l'Université de Columbia, et Alexei Ekimov qui travaille pour Nanocrystals Technology "pour la découverte et la synthèse de points quantiques", affirment le quotidien suédois Dagens Nyheter et le site du magazine scientifique suédois NyTeknik, également repris par la radio publique suédoise SR et le site internet de la télévision publique SVT.

Tous deux citent un communiqué de presse de l'Académie qui n'était pas en ligne sur le site en début de matinée.