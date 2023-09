Première réponse du gouvernement bruxellois à l'Assemblée citoyenne pour le climat

Composée de 100 citoyen(ne)s tiré(es) au sort, elle formule des recommandations sur différents thèmes pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique.

Après cinq journées de travail, les citoyennes et citoyens ont dégagé trois grandes priorités.

La première, "Habiter autrement", témoigne de la volonté du collectif d'à la fois maintenir un équilibre entre logements et nature et de l'enjeu de faire changer les pratiques, des propriétaires comme des citoyen(ne)s, vers plus de sobriété. Il s'agit, aux yeux de l'assemblée, de mutualiser les espaces et les usages, d'encourager les logements collectifs, de favoriser le partage d'équipements.