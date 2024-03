Près de 300 activités organisées du 16 au 31 mars pour les Journées Wallonnes de l'Eau

L'édition de cette année aura pour thème "L'eau au service de la paix", dans un contexte où l'or bleu peut représenter une source de conflit, notamment en raison de sa raréfaction et de sa pollution.

Afin de sensibiliser à l'importance des cours d'eau et de leur préservation, de nombreuses activités seront organisées à travers toutes les Wallonie. Il sera notamment possible de participer à des balades guidées à pied ou à vélo, à un rallye pédestre, à une visite de la réserve naturelle de Terneppe, ou encore à des ateliers culinaires et pédagogiques. Des conférences, des projections de films, des expositions, des lectures destinées aux enfants et des animations destinées aux groupes scolaires autour du thème de l'eau sont également au programme. Enfin, une quinzaine d'"Opérations Rivières Propres" seront organisées sur plusieurs cours d'eau wallons.