Près de 60% des voitures vendues en 2023 étaient hybrides ou électriques

En l'espace de cinq ans, les voitures particulières électriques et hybrides ont dépassé la voiture à essence en termes de part de marché, ressort-il jeudi du premier bilan provisoire sur l'immatriculation des véhicules à moteur établi par Statbel, l'office belge de statistique.

Avec une part de marché de 59% en 2023, les voitures hybrides et électriques sont les voitures neuves les plus populaires en Belgique. Elles ne représentaient que 8% des ventes en 2019. En 2023, sur un total de 481.079 voitures vendues, 284.608 sont des hybrides et des électriques. En 2019, leur nombre était de 43.902 pour un total de 557.970 voitures vendues.

Face à ces modèles, la voiture essence continue de perdre du terrain avec une part de marché de 32% en 2023. Cela représente une baisse de 18% par rapport à 2022 et 47% par rapport à 2019.