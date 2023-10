Près de la moitié des Belges jettent à la poubelle leurs petits déchets électroniques

Ainsi les cartouches d'encre (29%), les écouteurs (24 %), les phares de vélo (19%) ou les guirlandes de Noël (19 %) atterrissent bien souvent au fond de la poubelle, au lieu d'être déposés dans les points de collecte (Recupel, parc de recyclage, magasin d'électroménager, supermarché, et dernièrement aussi les facteurs), du fait de l'ignorance du consommateur. "Près de la moitié des Belges pensent à tort que leurs déchets résiduels sont recyclés, alors qu'ils finissent souvent incinérés", met en lumière l'enquête .

"C'est particulièrement vrai pour les ustensiles, dont on ne se rend pas compte qu'ils sont en fait de petites électrodes", précise Recupel.

Or ces petits électros regorgent de matériaux précieux et de matières premières critiques rares qu'il ne faudrait pas gaspiller, assure Eric Dewaet, CEO de Recupel. "On estime que tous les Belges conservent ensemble environ 15.000 tonnes de petits appareils électriques (cachés). Cela équivaut au poids d'environ 10.000 voitures. Si nous parvenons à donner une nouvelle vie à cette énorme montagne de petits appareils électriques, l'impact sera énorme. Car recycler ici, c'est exploiter moins de ressources naturelles ailleurs", illustre-t-il.

En 2022, 82,3 % des appareils cassés collectés par Recupel ont été recyclés en matières premières pour la production de nouveaux objets et appareils, s'enorgueillit l'ASBL.

Cette enquête en ligne a été réalisée entre le 15 septembre et le 21 septembre 2023 auprès de 1.000 Belges.