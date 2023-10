Près d'une voiture neuve sur deux désormais électrifiée en Belgique

Sur ces neuf premiers mois, la motorisation essence demeure la plus populaire mais recule et représente 43,7% des immatriculations de voitures neuves. L'essence devance la motorisation plug-in hybride (PHEV, 20,4% des immatriculations), la motorisation 100% électrique (18,3%) et la motorisation hybride auto-rechargeable (HEV, 7,4%). Le diesel, qui caracolait encore en tête il y a quelques années, représente désormais moins d'une immatriculation de voiture neuve sur 10 (9,3%).

"Ultime illustration de la percée inéluctable des motorisations électriques sur le marché automobile belge", le modèle le plus immatriculé en Belgique lors des neuf premiers mois de 2023, toutes motorisations confondues, est une voiture 100% électrique: la Tesla Model Y. Ce modèle est également le plus immatriculé en Flandre, tandis que la Dacia Sandero est le modèle le plus immatriculé en Wallonie et la Volvo XC40 le modèle le plus immatriculé à Bruxelles.

L'électrification des voitures neuves pousse à la baisse les émissions de CO2 moyennes des voitures neuves immatriculées sur le marché belge qui atteignent un nouveau plancher, à 86gr/km. Il s'agit d'un recul de -18,1% par rapport à 2022, selon la Febiac.