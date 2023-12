Quarante entreprises de Zwijndrecht demandent des compensations à 3M

Une quarantaine d'entreprises agricoles et horticoles de Zwijndrecht (Anvers) ont introduit une demande de compensation pour les pertes liées aux mesures dites "no regret" (sans regret en français), qui restreignent la vente de produits agricoles commerciaux en raison de la pollution aux substances fluorées persistantes PFAS découverte autour de l'usine chimique 3M, a indiqué jeudi l'entreprise.

Il avait en effet été annoncé fin novembre que toutes les entreprises touchées par les conséquences des contaminations aux PFAS en 2023 pouvaient se manifester face à 3M. Il s'agit principalement de sociétés agricoles et horticoles possédant des parcelles de terrain sur la rive gauche de l'Escaut, dans un rayon de cinq kilomètres autour de l'usine chimique.

La première partie de la procédure est maintenant terminée. Les demandes seront maintenant examinées par les organismes agricoles et le département Agriculture et Pêche, qui dépend du ministère flamand du même nom. Les entreprises concernées recevront ensuite des propositions de compensation individuelles et concrètes. "L'objectif est de clôturer les versements pour tous les dossiers recevables d'ici à la fin mars 2024", indique 3M.