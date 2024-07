Quatre avions européens pour combattre les feux de forêt en Albanie

A la suite d'une demande d'assistance de l'Albanie via le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, la Grèce a envoyé quatre avions afin de lutter contre les feux de forêt dans la municipalité albanaise de Dropull. La Commission européenne l'a indiqué mercredi.

Cette dernière a mis en place une flotte d'avions et a prépositionné des pompiers dans toute l'Europe en vue de la période estivale. Ce sont ainsi 556 pompiers de 12 pays qui ont été envoyés en France, en Grèce, au Portugal et en Espagne, prêts à aider les sapeurs-pompiers locaux. L'Union européenne a également constitué une flotte d'avions de lutte contre les incendies, composée de 28 avions et de quatre hélicoptères stationnés dans 10 États membres.