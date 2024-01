Quelque 3.000 arbres plantés à Lubbeek à l'initiative de Greenpeace

Cet espace naturel supplémentaire est non seulement bénéfique pour la biodiversité, mais il apporte également de la fraîcheur en été et sert de tampon lors de précipitations abondantes en hiver, poursuit le communiqué de l'organisation.

"La Flandre figure parmi les régions d'Europe qui possèdent le moins de forêts et sont les plus bétonnées", déplore Ruth-Marie Henckes, chargée de campagne biodiversité chez Greenpeace Belgique. "Chaque jour, un terrain de football de forêt y disparaît. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en réjouir. Nous devons inverser cette tendance, notamment en plantant des arbres ici aujourd'hui".

"Mais il est encore plus important de protéger les forêts existantes", poursuit-elle. "Et c'est là que le bât blesse. C'est pourquoi nous attendons du prochain gouvernement flamand qu'il instaure immédiatement un moratoire sur la destruction de nos forêts les plus précieuses et qu'il exige un arrêt général de la déforestation d'ici à 2030".