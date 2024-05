Quelque 5.000 personnes ce week-end à Tour et Taxis pour "relever le défi climatique"

Près de 5.000 personnes prêtes à "relever le défi climatique" sont attendues à la Gare maritime de Tour et Taxis les 25 et 26 mai prochains, à l'occasion de l'évènement "Home", organisé par l'asbl Climattitude. Une centaine d'activités gratuites et interactives seront proposées au cours du week-end, avec pour but d'être ouvertes à tous, quel que soit l'âge ou le niveau de connaissance des leviers de la transition.