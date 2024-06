Quelque 90.000 mégots collectés au cours d'une campagne de sensibilisation à Bruxelles

Initiée le 1er juin, la campagne s'est terminée mercredi par l'exposition sur la place de la Monnaie des milliers de mégots collectés. Une manière d'interpeller les citoyens sur les dommages que causent les filtres de cigarettes abandonnés dans la nature. Un mégot contient en effet près de 2.500 substances nocives. Il peut ainsi polluer jusqu'à 500.000 litres d'eau, a souligné l'échevine en charge de la Propreté publique et des Espaces verts à Bruxelles-Ville, Zoubida Jellab (Ecolo). Or, lorsqu'un mégot est jeté en rue, il se retrouve souvent dans le système de canalisation, ce qui a des conséquences importantes sur la faune et la flore aquatique.

Lors de la campagne, plusieurs actions collectives rassemblant des habitants, mais aussi des associations et des entreprises, ont été organisées pour ramasser ces déchets sur tout le territoire de la commune. Les petits filtres orange ou blancs se sont immiscés partout: autour des arbres, entre les pavés, dans les bacs à fleurs et autres espaces verts. C'est justement leur petit format qui constitue un casse-tête pour les nettoyeurs de rue, a relevé l'échevine.