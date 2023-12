Record de lobbyistes des énergies fossiles à la COP28, selon des ONG

Ce nombre est d'autant moins une surprise que la COP a prévu d'accueillir un nombre record de participants (plus de 88.000 sans compter les 20.000 personnels techniques et liés à l'organisation) et que, pour la première fois, les participants devaient renseigner leur employeur et la relation, financière ou non, avec l'entité demandant une accréditation en leur nom.

La coalition Kick Big Polluters Out (KBPO, 450 ONG dont Global Witness, Greenpeace, ActionAid et Transparency International) estime que le nombre de 2.456 lobbyistes des fossiles recensés dans la liste provisoire des participants publiée par l'Onu est probablement sous-estimé puisque son analyse se fonde uniquement sur des données publiques.