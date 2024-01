Records de chaleur dans le sud-est pour un mois de janvier, selon Météo-France

"Des records mensuels de températures maximales ont été atteints dans le sud-est du pays, autour de la Méditerranée", a indiqué Météo-France, citant plusieurs mesures inédites entre l'Hérault et le Var.

Mercredi, 22,1°C ont été relevés à la station de mesures de l'aéroport de Montpellier, effaçant nettement le record précédent mesuré à 21,2°C en 2002.

A l'aéroport de Nîmes et à Arles (Bouches-du-Rhône), le thermomètre a atteint 21°C, à Aigues-Mortes (Gard) 20,8°C et, dans le Var, 22,5°C au Luc et 21,2°C au Castellet.

Sur toutes ces stations, les records précédents étaient relativement récents, tous établis au XXe siècle.