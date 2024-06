"Redonner vie à nos mangroves": au sud du Nigeria, l’enjeu vital de la préservation des forêts

Partager:

Au bord de la rivière qui traverse Bundu, un bidonville de la ville de Port Harcourt dans l’État de Rivers au sud du Nigeria, une dizaine de riverains munis de bottes en caoutchouc plantent leurs pelles dans la boue et déposent minutieusement des boutures d'arbres. "Nous allons redonner vie à nos mangroves", lance David Oba, pêcheur de 53 ans qui a lancé il y a quelques mois un projet de restauration de ces écosystèmes du delta du Niger soumis à d'intenses dégradations.

Avec environ 8.440 km2 de mangroves, essentiellement dans le sud du pays, le Nigeria est le premier pays d'Afrique et le cinquième au monde à abriter ce type d'écosystèmes, véritables réservoirs de biodiversité, selon des données la plateforme de surveillance en ligne des mangroves, Global Mangrove Watch, de 2020. Les mangroves forment un ensemble de végétation qui se développe entre la terre et les eaux, et sont essentielles à des milliers d'espèces puisqu'elles constituent des "refuges pour les poissons et les oiseaux" qui viennent "s'y reproduire et nidifier", explique Ijeoma Vincent-Akpu, professeure d'Ecotoxicologie à l'Université de Port Harcourt. Outre leur intérêt pour la biodiversité, ainsi que pour l'alimentation des populations locales, elles "protègent le littoral contre l'érosion côtière et les tempêtes, surtout en cas d'inondations", détaille-t-elle, un atout essentiel face au changement climatique.

Mais les mangroves du Nigeria sont confrontées à de multiples dangers liés principalement aux activités humaines, et leur superficie diminue d'année en année. Ce vaste pays d'Afrique de l'Ouest, le plus peuplé du continent, a perdu 161,9 km2 de mangroves entre 1996 et 2020, l'équivalent de plus de 22.500 terrains de football, soit près de 2% de leur surface totale, d'après Global Mangrove Watch. - Pollution pétrolière - A Bundu, une trentaine de personnes ont appris à restaurer les mangroves grâce à l'aide d'une ONG nigériane, le Centre pour l'environnement, les droits de l'homme et le développement (CEHRD).