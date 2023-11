Réunion citoyenne à Chièvres le 25 novembre, les ministres Morreale et Tellier invitées

Le bourgmestre de Chièvres, Olivier Hartiel, a confirmé lors du conseil communal de jeudi soir, l'annonce faite dans un communiqué de la Ville d'une réunion citoyenne qui sera organisée le samedi 25 novembre à 10 heures à la salle polyvalente de Vaudignies (Chièvres) et à laquelle ont été conviées les Ministres Tellier et Morreale, les représentants de la SWDE, le toxicologue Alfred Bernard ainsi que les bourgmestres des communes voisines de Leuze, Ath, Beloeil, Brugelette, Lens et Jurbise.

Les instances communales de Chièvres ont, par ailleurs, pris une série de recommandations et de décisions dans le cadre de la pollution de l'eau de distribution aux PFAS. Il est ainsi vivement conseillé à la population de ne plus consommer d'eau de distribution tant qu'un by-pass au puits n°1 de Chièvres, réputé pollué de longue date, n'est pas effectif, peut-on lire dans le communiqué officiel de la Ville de Chièvres posté sur son site internet et qui est également distribué en toutes-boîtes. De l'eau est distribuée dans les bâtiments scolaires de l'entité, dans les maisons d'enfants et les maisons de repos. Une demande d'analyse des eaux distribuées a été formulée auprès d'un organisme indépendant afin d'obtenir une contre-expertise claire quant aux rapports de la SWDE.

Un groupe citoyen, "Chièvres PFAS - Les Citoyens réunis", a vu le jour sur Facebook et comprend quelque 1.600 membres. "Un dépôt de plainte contre X est en réflexion, nous ne resterons pas les bras croisés", a indiqué à Belga un des administrateurs du groupe.