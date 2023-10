Santé: la bataille des hôpitaux et des instituts publics contre la désinformation

Spots publicitaires sur les plateformes télé, courtes vidéos sur YouTube ("shorts"): les institutions et établissements de santé s'attaquent à la désinformation médicale en allant à la rencontre du public sur les réseaux les plus populaires, avec des approches pédagogiques, souvent humoristiques.

Tout au long du mois de novembre, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) va diffuser sur les plateformes de TF1, FranceTV et du groupe M6 de faux spots publicitaires, pour des canettes "Bye bye depress, le jus pour retrouver le moral", une fiole rose "Maigrizer, perte de poids garantie" et une crème contre l'arthrose ("Pour des articulations bien huilées"). Le message, à la fin du spot, est lapidaire: "Désolé, les produits miracles n'existent pas".