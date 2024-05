Sciensano annonce le début de la saison des pollens de graminées

Cette année, la saison des graminées démarre suivant la date moyenne au calendrier. Ces derniers jours, les concentrations en pollen ont relativement augmenté, avoisinant les 20 grains par mètre cube d'air à Bruxelles.

La saison des pollens de graminées s'étend de mai à juillet, avec une période plus intense au mois de juin. Elle est causée par la floraison successive de plus d'une centaine d'espèces appartenant à la famille des graminées. "Lorsque le seuil critique de 50 grains de pollen par mètre cube d'air est dépassé, la plupart des personnes allergiques sont susceptibles de présenter des symptômes. Ce seuil est souvent dépassé à partir du mois de juin", explique Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique du service Mycologie et Aérobiologie de Sciensano.