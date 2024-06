Serbie: plus d'un millier de manifestants contre l'ouverture d'une mine de lithium

"Je crois que les nappes phréatiques seront contaminées. Je n'ai pas besoin d'écouter qui que ce soit : aucune mine ici n'est écologique, alors celle-là non plus", explique dans le cortège Petar Cergic, un mécanicien de 44 ans.

Parmi les manifestants, une trentaine de militants sont arrivés à pied depuis Belgrade, à plus d'une centaine de kilomètres, afin de prouver au gouvernement leur résolution à lutter contre le projet.

Le rassemblement a été organisé à l'appel de l'Alliance des organisations écologiques de Serbie, et est soutenu par une grande majorité de l'opposition. Plusieurs activistes ont pris la parole après la manifestation pour expliquer leur opposition le projet de Rio Tinto baptisé "Jadar", du nom de la rivière qui coule non loin.

En 2021, de grandes manifestations à Belgrade avaient mis un coup d'arrêt à ce projet d'extraire plusieurs dizaines de milliers de tonnes de lithium par an dans cette région. Un "or blanc" essentiel à la fabrication de batteries et dont regorge cette partie de la Serbie. Mais les opposants craignent que cette mine souterraine ne pollue le sol, les eaux et la nature.