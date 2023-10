Soongu Yoon, ambassadeur de la République de Corée, nommé docteur honoris causa à la VUB

L'ambassadeur a été récompensé "pour avoir servi de pont important entre l'Union européenne et la Corée sur des questions sociétales telles que le climat, la transition énergétique verte, la science, la numérisation, la santé, la paix et la sécurité", explique la VUB. En outre, cette distinction constitue "un vibrant hommage s'inscrivant dans le cadre du 60e anniversaire des relations bilatérales entre l'UE et la Corée, dans le cadre desquelles l'ambassadeur Soongu Yoon a joué un rôle crucial".

Soongu Yoon a eu un impact considérable à la fois aux niveaux international et national. Ainsi, il a coordonné la célébration des 120 ans de relations diplomatiques entre la Belgique et la Corée. Il a rendu hommage aux soldats belges qui ont combattu pendant la guerre de Corée et a joué un rôle important dans la promotion de la culture coréenne en Belgique.