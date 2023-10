Taïwan: Le typhon Koinu provoque des vents record, des coupures d'électricité à Taïwan

Le typhon a frappé l'île principale dans la matinée avant de poursuivre sa course vers l'ouest en s'affaiblissant, selon les services météo de Taïwan.

C'est toutefois la région de Pingtun, à la pointe sud du territoire, et l'île des Orchidées, à une cinquantaine de kilomètres à l'est, qui ont été le plus touchées.

L'île des Orchidées a subi dans la nuit des rafales qui ont atteint 95,2 mètres par seconde (342,7 km/h), "un record pour Taïwan", ont souligné les services météo.

A travers l'île, près de 330.000 logements ont été privés d'électricité à cause du typhon.