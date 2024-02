TotalEnergies n'est plus partenaire majeur des 20 km de Bruxelles

Plusieurs organisations environnementales ont dénoncé, lors des dernières éditions des 20 km de Bruxelles, le sponsoring de l'événement par TotalEnergies, mis en cause pour la poursuite de ses activités dans les énergies fossiles.

Moins d'un an plus tard, TotalEnergies a quitté le giron des principaux partenaires de l'événement dédié à la course à pied. "Notre contrat avec ce partenaire historique qui nous épaule depuis plus de vingt ans est arrivé à échéance", a expliqué Carine Verstraeten à Belga. TotalEnergies confirme par communiqué que le soutien au SIBP "a évolué", avant d'évoquer la participation "massive" des collaborateurs du groupe aux 20 km de Bruxelles, "un événement sportif remarquable de dimension européenne".