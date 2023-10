Tous à pied en octobre pour la Semaine des sentiers 2023

Les petites voiries forment un réseau idéal pour les marcheurs, cyclistes et cavaliers. Cette campagne invite à animer, valoriser, préserver et aménager ce réseau. Lorsqu'elles sont bien aménagées, elles permettent de se déplacer de manière sûre, efficace et confortable, tout en préservant le patrimoine naturel et architectural, rappellent les organisateurs.

Par ailleurs, la marche est bénéfique pour la santé physique et mentale, gratuite, démocratique et non polluante. Elle procure un sentiment d'autonomie, favorise les échanges sociaux et libère de la place pour plus de biodiversité.