"Tous sont d'excellents candidats, le poids de la Belgique a pu jouer"

"C'est une très bonne nouvelle pour l'ESA et la Belgique! Et pour Raphaël, c'est un rêve dont la concrétisation se rapproche, après la sélection et l'entraînement de base. Pas d'impatience toutefois, il faut d'abord bien s'entraîner pour une telle mission", a insisté celui qui fut le deuxième Belge dans l'espace.

Il assure que les cinq astronautes diplômés le mois dernier dans la promotion 2022 "sont tous d'excellents candidats". Sachant que tous voleront d'ici 2030, il fallait en choisir deux premiers, et cette décision relève du directeur général, l'Autrichien Josef Aschbacher.