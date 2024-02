Trente organisations s'engagent à prendre des mesures pour élargir l'usage du car-sharing

Coordonnée par Bruxelles Environnement, en collaboration avec Bruxelles Mobilité, Autodelen.net et AMT Concept, cette initiative vise à ouvrir le car-sharing à de nouveaux publics, comme les familles monoparentales, les personnes à mobilité réduite, les seniors, etc.

Une trentaine d'acteurs - des opérateurs de car-sharing mais aussi des organisations publiques, la Ligue des familles, des communes, etc. - ont signé formellement, mardi le "Green Deal Inclusive Car-Sharin", les engageant à rendre ce mode de transport "plus inclusif et plus durable".

Chaque signataire mènera ainsi plusieurs actions innovantes d'ici fin 2026, de concert avec les autres partenaires pour renforcer l'impact des mesures prises.

En parallèle, au travers d'ateliers et de visites, les acteurs privés et publics partageront leur expertise pour identifier les bonnes pratiques et les mesures à mettre en place afin d'accélérer l'adoption de l'autopartage et l'électrification de la flotte de véhicules.

A Bruxelles, le nombre d'utilisateurs de voitures partagées a triplé depuis 2021. Plus de 50.000 Bruxellois empruntent actuellement, régulièrement une voiture partagée. Cette option est souvent financièrement intéressante: selon Autodelen.net, le car-sharing permet d'économiser jusqu'à 3.000 euros par an à celles et ceux qui roulent moins de 12.000 km.