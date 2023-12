Trois prix scientifiques remis par la Fondation AstraZeneca au Palais des Académies

Trois lauréats désigné par les jurys du Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) et du Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ont reçu un Prix scientifique au Palais des Académies à Bruxelles mercredi, indique la Fondation AstraZeneca dans un communiqué. Les chercheurs primés travaillent sur les maladies rénales chroniques, le bien-être et la santé au travail ainsi que la sarcopénie, une maladie qui entraine une perte de masse et de force musculaire avec le vieillissement.