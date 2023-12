Un grand fonds norvégien exclut 12 entreprises du Golfe, dont Saudi Aramco

Ces exclusions, qui ne représentent que 15 millions de dollars, ont pour motif "que les États du Golfe restent caractérisés par des systèmes de gouvernement autoritaires qui restreignent la liberté d'expression et les droits politiques, y compris ceux des (voix) critiques et des militants des droits de l'homme", a déclaré Kiran Aziz, à la tête de l'investissement responsable chez KLP.

Il s'agit d'entreprises actives dans les secteurs des télécommunications et de l'immobilier, ainsi que le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco, a précisé KLP, qui gère plus de 70 milliards de dollars d'actifs (près de 63 milliards d'euros).

Saudi Aramco est exclu "principalement" en raison de l'absence d'un plan de transition énergétique, a expliqué Mme Aziz, mais aussi pour ses liens avec l'État saoudien. Le premier exportateur de brut au monde, détenu à 90% par l'Arabie saoudite, n'atteint pas les exigences du fonds de pension norvégien en matière de changement climatique pour les compagnies pétrolières et gazières.

Le fonds de pension norvégien, distinct de l'énorme fonds pétrolier du pays scandinave, relève que dans le secteur de l'immobilier en particulier, les travailleurs migrants d'Afrique et d'Asie "ont été victimes de discriminations et de violations des droits de l'homme".

En février 2022, KLP s'est désengagé de compagnies russes en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un an plus tôt, le fonds avait banni plusieurs firmes d'armement de son portefeuille, dont les français Thales et Dassault Aviation.