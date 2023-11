Un militant écologiste se colle la main devant le 16 rue de la Loi

Le militant écologiste Wouter Mouton s'est collé la main sur la chaussée, jeudi peu avant midi, non loin des bureaux du Premier ministre Alexander De Croo, situés au 16 rue de la Loi, à Bruxelles.

La police et les pompiers sont arrivés sur les lieux pour libérer l'homme au bout d'une vingtaine de minutes. Il a ensuite été interpellé.

"Aujourd'hui commence le flop 28, je veux dire la COP28", a déclaré Wouter Mouton. "Une fois de plus, les chances sont grandes que les dizaines de milliers de ministres et fonctionnaires présents ne parviennent pas à apporter une réponse adéquate à l'aggravation rapide des crises écologiques. Cela fait des années qu'on parle de la COP de la dernière chance et celle-ci ne fait pas exception".

Wouter Mouton est déjà connu pour avoir réalisé de nombreuses actions en faveur du climat lors, entre autres, du Tour des Flandres et de la finale de la Coupe de Belgique de football, en 2022. Il avait également collé son crâne au tableau "La jeune fille à la perle" de Vermeer à La Haye, aux Pays-Bas, ou sa main droite contre une œuvre du musée Groeninge à Bruges.