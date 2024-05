Un nouveau poste de circulation de la police fédérale de la route inauguré à Daussoulx

Le poste de circulation a été inauguré mercredi après-midi en présence notamment de Mathieu Michel, secrétaire d'État chargé de la Régie des Bâtiments, d'Eric Snoeck, commissaire général de la police fédérale et du gouverneur de la province de Namur. "L'isolation de l'enveloppe des locaux, le remplacement des châssis, la mise en place d'éclairages LED, la récupération des eaux de pluie pour les sanitaires et la création d'un pré fleuri étaient primordiales pour allier modernité et responsabilité environnementale", a expliqué Mathieu Michel. Pas moins de 200 panneaux photovoltaïques et deux doubles bornes électriques de recharge ont été installées. Cela permettra au bâtiment de couvrir près de 40% de ses besoins en électricité.

"Il était important de diminuer nos coûts de fonctionnement, d'autant que ce poste de circulation de Daussoulx occupe une place stratégiquement importante pour la sécurité dans notre pays", a ajouté Eric Snoeck. "Il se situe au carrefour de plusieurs autoroutes menant vers le Luxembourg, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, via Bruxelles et le nord du pays. Vu sa position sur les grands axes de communication, la police fédérale de la route joue donc un rôle primordial dans la lutte contre les phénomènes criminels et d'insécurité", a-t-il conclu.