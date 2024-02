Un parcours sur le site de la Frayère, à la biodiversité remarquable, est inauguré à Visé

Le projet Caster, lancé en 2022 dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, visait à encadrer l'accès du public et des touristes à ces espaces naturels remarquables. En plus de la construction du centre d'accueil Villa Castrum début 2023 et de la restauration de la ferme de Caster, le projet incluait la création d'un parcours didactique et d'observation autour de la Frayère de Lanaye à Visé.

Situé entre le canal Albert et la Meuse, ce site unique au pied du Thier de Caster et de la Montagne Saint-Pierre a été rendu accessible pour sensibiliser les visiteurs à sa faune et sa flore exceptionnelles, ont commenté le SPW et les autorités de Visé. La région est exceptionnelle à plus d'un titre, puisqu'on y retrouve notamment des pelouses calcaires ou des cavités occupées par des chauves-souris, s'étendant de la Montagne Saint-Pierre au plateau de Caster.