Un premier Américain inculpé pour trafic de gaz à effet de serre

Michael Hart, originaire de San Diego, dans l'ouest du pays, a été arrêté au titre d'une loi sur l'innovation et la production de 2020 interdisant l'importation d'hydrofluorocarbures (HFC), sauf autorisation de l'Agence de protection de l'environnement (EPA).

Ces gaz fluorés, que l'on trouve communément dans les réfrigérateurs et climatiseurs, dans les systèmes anti-incendie ou encore comme agents gonflants dans des mousses, sont de puissants gaz à effet de serre, à l'impact des centaines voire des milliers de fois plus important que le dioxyde de carbone pour retenir la chaleur dans l'atmosphère terrestre et accroître le réchauffement climatique.