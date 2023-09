Un projet belgo-ougando-congolais sur la bilharziose récompensé en Tanzanie

Le projet Atrap (Action towards reducing aquatic snail-bone parasitic diseases) a été lancé en 2019 par trois chercheurs : la biologiste belge Tine Huyse de l'AfricaMuseum, le biologiste ougandais Casim Umba Tolo de la MUST University (Ouganda) et l'épidémiologiste congolais Joule Madinga de l'Institut national de recherche biomédicale (RDC). Les scientifiques ont travaillé avec les communautés de l'ouest de l'Ouganda et du Kongo-Central pour développer des outils de surveillance et de sensibilisation afin de prévenir les maladies tropicales négligées telles que la bilharziose.

Ainsi, les scientifiques ont travaillé entre 2020 et 2023 avec des communautés locales dans ces deux régions pour étudier les escargots, pourvoyeur de vers qui peuvent transmettre des maladies infectieuses négligées comme la bilharziose. En effet, les traitements médicamenteux ne suffisent pas à lutter contre ces maladies et les données manquaient jusqu'ici pour contrôler les escargots eux-mêmes.