Un quart de l'énergie pour le chauffage et le refroidissement dans l'UE est renouvelable

Les énergies renouvelables représentaient 24,8% de la consommation totale d'énergie pour le chauffage et le refroidissement dans l'Union européenne en 2022, contre 11,7% en 2004 et 18,6% en 2014, selon les chiffres de l'office statistique Eurostat. La Belgique (10,4%) figure en queue de peloton avec les Pays-Bas (8,6%) et l'Irlande (6,3%).

La Suède (69,3%), l'Estonie (65,4%) et la Lettonie (61%) sont les meilleurs élèves de l'UE en termes de part d'énergie renouvelable utilisée pour le chauffage et le refroidissement. Ces pays recourent principalement à la biomasse et aux pompes à chaleur pour parvenir à de tels résultats.

En comparaison avec 2021, la part de renouvelable a le plus augmenté à Malte (+5,5 points de pourcentage), au Luxembourg (+2,5) et en Irlande (+1,4). L'Autriche (-2,4), la Slovénie (-1,2) et Chypre (-1) sont eux sur une courbe décroissante.