Un rapport recommande de revoir la place du CNRS dans la recherche française

Il qualifie l'établissement public, créé en 1939 d'"institution de recherche majeure et de niveau mondial". Et lui reconnait volontiers un rôle de "leader en Europe" par sa réputation, sa taille (avec l'équivalent de 31.000 employés), et son envergure via dix Instituts scientifiques couvrant tous les domaines de la science (mathématiques, physique, biologie, sciences sociales etc.).

Pour autant, le comité présidé par Martin Vetterli, président de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, recommande de revoir sa gouvernance.

Il juge que son conseil d'administration "ne joue pas vraiment un rôle stratégique", avec de nombreuses décisions "manifestement déterminées à l'avance" et prises sans transparence.