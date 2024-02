Un robot chirurgien contrôlé depuis la Terre pour la première fois

Le robot, développé par l'entreprise Virtual Incision et l'Université du Nebraska, est appelé spaceMIRA. Il a décollé pour la Station spatiale internationale (ISS) fin janvier, à bord d'un chargement transporté par une fusée de SpaceX.

L'expérience a eu lieu samedi, menée depuis le siège de Virtual Incision à Lincoln, dans le Nebraska. Elle a duré environ deux heures et a impliqué six chirurgiens. Ils ont pu diriger à distance le robot, qui est équipé d'une caméra et de deux bras.

La difficulté d'une telle opération réside dans le délai entre la Terre et l'ISS, qui était de 0,85 seconde. Pour en évaluer l'impact, les données complètes récupérées seront comparées avec des tâches similaires réalisées avec le même matériel, mais sur Terre.

L'expérience a toutefois d'ores et déjà été qualifiée "de grand succès par tous les chirurgiens et chercheurs, et il n'y a eu que peu voire aucun pépin", a déclaré Virtual Incision. "Les chirurgiens pensent que cette expérience changera le futur de la chirurgie."