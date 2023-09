Un soutien financier supplémentaire pour la restauration des tourbières dans le Limbourg

Plus de 500 experts internationaux spécialisés dans les tourbières se sont rassemblés jeudi dans la vallée du Zwarte Beek, près de Beringen, pour découvrir comment l'association flamande de protection de la nature Natuurpunt et ses partenaires travaillent à la restauration des tourbières dans le Limbourg. Cette visite a conclu une conférence de trois jours sur les tourbières, intitulée "Power to the Peatlands" et destinée à replacer ces zones humides au cœur de la politique européenne en matière de nature et de climat.